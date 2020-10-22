Çankırı'da elektrik akımına kapılarak ağaçtan düşen kişi öldü
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Çankırı'da elektrik akımına kapılarak ağaçtan düşen kişi öldü

22.10.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:58
Çankırı'da elektrik akımına kapılarak ağaçtan düşen kişi öldü

Çankırı'da ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Çankırı'da ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesi'nde yaşayan Ümit Topalahmetoğlu (40), evinin önündeki ağaçtan ceviz topladığı sırada elektrik akımına kapılarak düştü.

Ağır yaralanan Topalahmetoğlu, 112 Acil Servis ekibince Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topalahmetoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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