Çankırı'da ekiplerden korona virüs uygulaması Çankırı'da ekiplerden korona virüs uygulaması Şehre giriş ve çıkışlarda ekipler kontrollerini sürdürüyor Çankırı'da Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla giriş ve çıkışlarda kontrol uygulamaları başladı.

Çankırı'da ekiplerden korona virüs uygulaması

Şehre giriş ve çıkışlarda ekipler kontrollerini sürdürüyor

ÇANKIRI - Çankırı'da Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla giriş ve çıkışlarda kontrol uygulamaları başladı.

Dünya genelinde yayılan Korona virüs (Covid-19) salgını çeşitli tedbirleri de beraberinde getirdi. Önlemler kapsamında şehirler arası otobüslere kısıtlama getirilirken şehirlere giriş ve çıkışlar da kontrol ediliyor. Bu kapsamda Çankırı'da da giriş ve çıkışlar Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Şahsi araçlarla gelen vatandaşların ateşleri ölçüldükten sonra yaşlarına bakılarak evlerinde kalmaları noktasında uyarılar yapılıyor. Gerekli kontrolleri yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken denetimlerine de devam ediyor.

Kaynak: İHA