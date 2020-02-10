Çankırı'da eğitime kar engeli
Haberler » Güncel » Çankırı'da eğitime kar engeli - Haber

Çankırı'da eğitime kar engeli

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.

10.02.2020 00:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 00:12
Çankırı'da eğitime kar engeli

'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı , , Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verileceği ifade edildi.


Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler