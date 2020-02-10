Çankırı'da eğitime kar engeli

10.02.2020 00:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 00:12

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Bayramören, Yapraklı, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verileceği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA