Çankırı'da düğünler 3 saatle sınırlandırılacak Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar getirileceğini bildirdi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar getirileceğini bildirdi.

Vali Ayaz, sosyal medya hesabından kısıtlamalara ilişkin duyuru yaptı.

Ayaz, 1 Eylül'den itibaren kentte bayrak dikimi, baş donanma, kız kınası ile erkek ve kız evlerinde düzenlenen mevlitlere izin verilmeyeceğini, sadece 3 saatle sınırlı düğün yapılmasına müsaade edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA