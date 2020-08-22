Çankırı'da düğünler 3 saatle sınırlandırılacak
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar getirileceğini bildirdi.
22.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:04
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar getirileceğini bildirdi.
Vali Ayaz, sosyal medya hesabından kısıtlamalara ilişkin duyuru yaptı.
Ayaz, 1 Eylül'den itibaren kentte bayrak dikimi, baş donanma, kız kınası ile erkek ve kız evlerinde düzenlenen mevlitlere izin verilmeyeceğini, sadece 3 saatle sınırlı düğün yapılmasına müsaade edileceğini kaydetti.
Kaynak: AA