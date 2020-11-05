Çankırı'da dernek binasında kumar oynayan 18 kişiye para cezası
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Çankırı'da dernek binasında kumar oynayan 18 kişiye para cezası

05.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:39
Çankırı'da dernek binasında kumar oynayan 18 kişiye para cezası

Çankırı'da bir dernek binasında kumar oynayan 18 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

Çankırı'da bir dernek binasında kumar oynayan 18 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Elif Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığı tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda kumar oynamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Burada bulunan 18 kişiye de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında para cezası uygulandı.

Ayrıca dernek başkanı S.T. ile başkan yardımcısı E.T'ye "kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları" iddiasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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