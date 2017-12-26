Çankırı'da Deaş Operasyonu

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen Irak uyruklu 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.