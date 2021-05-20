Çankırı'da dağcılar "19 Mayıs Gençlik Haftası" tırmanışı yaptı

Çankırı, Ankara ve Kastamonu'dan 14 sporcu, 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla ve Çankırı Dağcılık Spor Kulübü kurucusu Sevgi Şima Dede'yi anmak için Ilgaz Dağı'nda tırmanış yaptı.