Çankırı'da çukura düşen kadın yaralandı
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde rögar kapağının yerinden kayması sonucu çukura düşen kadın yaralandı.
KURŞUNLU, ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde rögar kapağının yerinden kayması sonucu çukura düşen kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinin TOKİ mevkisinde, Ayşe Y. yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kayması sonucu kanalizasyon çukuruna düştü.
İhbar üzerine olay yerine, Afad, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Düştüğünde bacağına inşaat demiri saplandığı belirlenen Ayşe Y, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu vücuduna saplanan demir zeminden kesilerek kurtarıldı.
Ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Y, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.