Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

19.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:04
Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı'nın Orta ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangının başladığı ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çankırı'nın Orta ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangının başladığı ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Özlü köyünde İhsan Cindemir'e ait ahırda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

Yangın büyüyerek Cindemir'e ait bitişikteki eve de sıçradı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu, ev de kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirci

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