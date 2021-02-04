Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı
04.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:14
Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğince çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
İl genelinde yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın