Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı
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Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

04.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:14
Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğince çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl genelinde yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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