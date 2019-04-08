Çankırı'da Çayda Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu
Çankırı'da çaya düşerek kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Çankırı'da çaya düşerek kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Çerkeş ilçesi Ulusu Çayı kenarında bulunan Satılmış Öncel, dengesini kaybederek suya düştü ve bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce suda yapılan arama çalışmasında Öncel'in cesedine ulaşıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öncel'in cenazesi, Çankırı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA