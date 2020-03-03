Çankırı'da bulunan paralar sahiplerine ulaştırıldı
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Çankırı'da bulunan paralar sahiplerine ulaştırıldı

Çankırı'da son bir haftada bulunan toplam 2 bin 20 lira, sahiplerine teslim edildi.

03.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:00
Çankırı'da bulunan paralar sahiplerine ulaştırıldı

'da son bir haftada bulunan toplam 2 bin 20 lira, sahiplerine teslim edildi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi meydanında, Pazarı ve Kucaklama Taşı mevkisinde farklı kişiler tarafından toplam 2 bin 20 lira ile cüzdan bulunarak ekiplerine teslim edildi.

Zabıta ekiplerince yapılan araştırma sonucu, para ve cüzdanın sahiplerine ulaşıldı.

Cüzdan ve para sahiplerine ulaştırılırken, bulan vatandaşlara teslim edildiğine dair bilgi verildi.

Kaynak: AA

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