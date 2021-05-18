Çankırı'da boşanan çift ile yakınlarının kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
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Çankırı'da boşanan çift ile yakınlarının kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Çankırı'da boşanan çift ile yakınlarının kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da boşanan çift ile yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Çankırı'da boşanan çift ile yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Boşanan çift ile yakınlarının Buğdaypazarı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde karşılaşmasının ardından kavga çıktı.

Kavgayı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis yatıştırdı, S.Ç, O.Ç, T.G. gözaltına alındı.

Olayın cep telefonuyla çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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