Çankırı'da bir mahalle karantina altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çankırı'da bir mahalle karantina altına alındı

Çankırı'da bir mahalle karantina altına alındı
05.05.2020 00:01 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:02

Çankırı'da bir mahalle karantina altına alındıÇANKIRI'da bir mahallenin koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağı duyuruldu.

Çankırı'da bir mahalle karantina altına alındı

ÇANKIRI'da bir mahallenin koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağı duyuruldu.

Çankırı Valiliği'nce yapılan açıklamada, merkez Esentepe Mahallesi'nin koronavirüs vakalarının yoğunlaşması sonrasında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu gece 00.00'dan itibaren karantina altına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bugün Vali Hamdi Bilge Aktaş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihi, saat 00.00'dan itibaren Esentepe Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarının kapatılarak, 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin alınarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çankırı'da bir mahalle karantina altına alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı Haberler
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar...
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu Haberler
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini 'FETÖ üyeliği' ile suçladı
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile...
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Can Bartu Lionel Messi Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kadın Mayıs Kabine Ankara
Şu an buradasınız: Çankırı'da bir mahalle karantina altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 00:13:38. #1.14#
title