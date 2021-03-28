Çankırı'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Dodurga köyünde pozitif vakaların artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yapacağı ikinci bir değerlendirmeye kadar köyün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın