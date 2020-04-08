Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
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Kurşunlu, Çankırı, Güncel

Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinin Yeşilören köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

08.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:24
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinin Yeşilören köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören köyünde 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, köyde meydana gelebilecek arıza veya ihtiyaçlar doğrultusunda yetkililerin köye kolluk birimleri gözetiminde giriş çıkış yapabileceği aktarıldı.

Kentte Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü de daha önce karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA

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