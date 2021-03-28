Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
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Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI - Haberler | Güncel
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

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ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyü, son zamanlarda artan koronavirüs vakaları sonrası karantinaya alındı. Orta Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Dodurga Köyü'nde Koronavirüs pozitif vakaların yoğunlaşması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında 28/03/2021 saat 20.00'den itibaren Dodurga Köyü'nde Karantina uygulanmasına başlanmasına ve kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınarak uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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