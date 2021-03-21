Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
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Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

21.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:10
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kirliakça köyünde pozitif vakaların artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, köyün 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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