Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
21.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:10
Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kirliakça köyünde pozitif vakaların artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, köyün 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdiği belirtildi.
Açıklamada, köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın