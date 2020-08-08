Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmasına karar verildi.
08.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:43
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmasına karar verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Kuşçayırı köyü 14 gün karantina altında tutulacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Kaynak: AA