Çankırı'da bir köy karantinaya alındı Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinin Budakpınar köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinin Budakpınar köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Budakpınar köyünün, vaka sayılarının artması sonucu salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, 14 gün sonunda Kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatıldığı, güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA