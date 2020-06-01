Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
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Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin Bademçay köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
01.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:09

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin Bademçay köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bademçay köyünün salgının kontrol altına alınması için İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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