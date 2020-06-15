Çankırı'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
Çankırı'da kıraathane sahibi iş yerinde ölü bulundu.
15.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:27
Çankırı'da kıraathane sahibi iş yerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Selahattin İnal Sokak'ta, kıraathane işleten Muzaffer Yıldız'ın (73), iş yerinde yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA