Belediye personeli ve vatandaşlar güne İstiklal Marşı okuyarak başladı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da belediye personeli ve vatandaşlar, güne İstiklal Marşı okuyarak başladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da belediye personeli ve vatandaşlar, güne İstiklal Marşı okuyarak başladı.

Çankırı Belediyesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla belediye binası önünde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine, milletin bağımsızlığına ve Türk ordusuna olan inancını kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına ulaşmanın gurur ve mutluluğunu taşıdıklarını söyledi.

Bu yılın "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesinin önemine değinen Esen, "Bu dizelerin yazılıp kabul edildiği 12 Mart 1921'den bu yana tam bir asır geçti. İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin ölümü göze alarak bağımsız ve hür yaşama mücadelesidir. Milletimizin o günkü heyecanının ifadesidir." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." sözünü hatırlatan Esen, Çankırı Belediyesinin görevini layığıyla yerine getireceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından belediye personeli ve vatandaşların okuduğu İstiklal Marşı, kent genelindeki 100 hoparlörden de yayınlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın