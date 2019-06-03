Çankırı'da bayram namazı saat kaçta? 2019 il il bayram namazı saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bugün sona eriyor. Vatandaşların yarın sabah kılınacak bayram namazına dair cevabını araştırdığı sorular oluyor. Çankırı'da bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır? Bayram namazına dair merak edilen soruların cevapları haberimizde. İşte Çankırı bayram namazı saati ve diyanete göre il il bayram namazı saatleri…

Çankırı Ramazan Bayramı Saati: 05.56

Atkaracalar: 05.58

Bayramören: 05.57

Cerkeş: 05.58

Ilgaz: 05.55

Kızılırmak: 05.55

Kurşunlu: 05.57

Orta: 05.58

Şabanözü: 05.58

Yapraklı: 05.55

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Bayramlarda camileri dolduran cemaatin, toplamda 2 rekat olan bayram namazını adım adım nasıl kıldığını derledik. Bayram namazının kılınışı birinci rek'at:

*Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

* İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

* Hem imam, hem de cemaat "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur. ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

*Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

*Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram namazının kılınışı ikinci rek'at:

*İmam Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

*Oturuşta; imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti farklıdır.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Bayram namazı, kadınlara vacip değil, bilakis sünnettir. Kadın, bu namazı Müslümanlarla birlikte kılar. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bu şekilde emretmiştir.

Ummu Atiyye radiyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bize bütün ergin kadınların ve ergenliğe yaklaşan kız çocuklarının bayram namazına getirilmelerini emir buyurdu. Adet dönemini geçirenler ise bayram yerine gelirler ama namaza iştirak etmezler. Başka bir rivayette adet geçiren kadınların hazır bulunmalarının sebebini şöyle açıklamıştır: Müslümanların dualarına ortaklık ederler.

Bunun üzerine kadınların bayram namazlarına çıkmaları müekked sünnettir (Peygamber Efendimiz'in daima kıldığı ve ender olarak terk ettiği sünnetlerdir.) Ancak bunun şartı örtülü bir şekilde çıkmalarıdır.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ