Çankırı'da bayram dönüşü trafiği başladı

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Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan ve dönüş yoluna geçen vatandaşlar, Çankırı'da trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan ve dönüş yoluna geçen vatandaşlar, Çankırı'da trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Tatillerini yurdun çeşitli bölgelerinde geçiren vatandaşların bir bölümü, Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle dönüş için yola çıktı. Kurban Bayramı ile birlikte 9 günlük tatillerini Çankırı'da geçiren vatandaşlar da trafiğe takılmamak için erkenden yaşadıkları yere ulaşmak için dönüşe geçti.

Çankırı-Ankara karayolu üzerinde zaman zaman yoğunluklar oluşurken araçlar da ilerlemekte güçlük çekti. Güzergahta kontrollerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor. Trafik yoğunluğunun pazartesi gününe dek devam etmesi bekleniyor.

Çankırı Valiliği de sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara uyarılarda bulundu. Valilikten yapılan paylaşımda seyir halindeyken telefon kullanılmaması ve trafikte emniyet kemerinin takılması gerektiği hatırlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı