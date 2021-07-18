Çankırı'da balık tutmak için gölete giren kişi boğuldu
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Çankırı'da balık tutmak için gölete giren kişi boğuldu

Çankırı'da balık tutmak için gölete giren kişi boğuldu
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da balık tutmak için gölete giren genç boğuldu.

Çankırı'da balık tutmak için gölete giren genç boğuldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinden iki arkadaşıyla Şabanözü ilçesindeki Karakaya göletine gelen 27 yaşındaki Fevzi Özbek, balık tutmak için gölete girdi.

Özbek'in bir süre sonra gözden kaybolduğu gören arkadaşları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Göletten çıkarılan Özbek'e yapılan müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi.

Özbek'in cansız bedeni otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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