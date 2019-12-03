Çankırı'da asayiş
Çankırı'da polis ekiplerince incelenen araçlarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 15 bin 152 lira ceza kesildi.
Çankırı'da polis ekiplerince incelenen araçlarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 15 bin 152 lira ceza kesildi.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince kasım ayı içinde kent genelinde yapılan uygulamalarda 2 bin 53 şahıs ve 1414 araç incelendi.
Ekiplerce incelenen araçlarda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, kasatura ve çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Trafik kurallarını ihlal eden 6 motosiklet ve 1 otomobil sürücüsüne toplam 15 bin 152 lira para cezası uygulandı.