Çankırı'da ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verildi
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Çankırı'da ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verildi

Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiği bildirildi.

Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okul öncesi ve özel eğitim okullarında tam zamanlı ve yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.

Birleştirilmiş sınıflı okullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerlerdeki okulların da eğitime tam zamanlı ve yüz yüze devam edeceği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde resmi ortaokullardaki 5, 6 ve 7, ortaöğretim kurumlarındaki hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların tam zamanlı olarak uzaktan eğitimlerinin devamına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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