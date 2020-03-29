Çankırı'da Aliözü köyü karantinaya alındı Çankırı'da Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çankırı'da Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Köy giriş çıkışlarında jandarma tarafından tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Toplum Sağlığı Merkezi personelimiz tarafından da köyde yaşayan vatandaşlarımıza gerekli bilgiler verilmiş olup süreç, Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA