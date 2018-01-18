Çankırı'da Afgan uyruklu Hosseini'nin şüpheli ölümü

Çankırı'da Afgan uyruklu Ghasem Hosseini (67) Tatlıçay korkuluk demirlerine çamaşır ipiyle asılmış şekilde bulundu.

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Çankırı- Kastamonu karayolu 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan Tatlıçay'ın korkuluk demirlerine çamaşır ipiyle boynundan demir korkuluklara asılmış bir erkek cesedi gördü. Vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İncelemede bulunan olay yeri ekipleri demir korkulukta asılı duran kişinin üzerinde kimlik bulamadı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından polis ve itfaiye ekipleri Tatlıçay içinde bir süre çalışma yaparak cesedi asılı bulunduğu yerden çıkardı. Afgan uyruklu Ghasem Hosseini'ye ait olduğu belirlenen erkek cesedi otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.