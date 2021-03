Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bisiklet turu yapıldı

Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen bisiklet turu öncesi Karatekin Parkı'nda basın açıklaması yapıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Engin Çimen, Dünya Kadınlar Günü'nün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadın sorunlarının gündeme getirilmesine, tartışılmasına ve sorunlara çözüm aranmasına zemin sağladığını söyledi.

Kadının ihmal edildiği toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olmadığına inandıklarını vurgulayan Çimen, "Geleneksel Türk toplumunda kadın daima, batı ve doğudaki diğer örneklerine göre oldukça ileri bir konumda bulunmuştur. Tarih boyunca Türk kadını hayatın her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumlulukları paylaşmış, özellikle Kurtuluş Savaşı'nda, mücadelenin her döneminde bu kutsal savaşa destek vermiştir." dedi.

Kadınlara yönelik bisikletle ilgili ön yargı bulunduğunu ifade eden Çimen, şöyle konuştu:

"Bisiklete binmek, kadınların toplumda görünür hale gelmesi ve özellikle şehirle etkileşime girmesinin mükemmel bir yoludur. Bisiklet sürmenin özgürleştirdiğini hatırlamak, şehirlerde daha fazla kadının bisikletli ulaşımı seçmesini özendirmek ve Belediye Başkanımızdan güvenli bisikletli ulaşım altyapısı istemek için bir fırsattır. Kadınlar toplumu ileri götüren sosyal dinamiğin temel kaynağıdır. Kadın, annelik rolüyle bu dinamizme, yani yeni nesillere şekil verendir. Bu nedenle, kadına yapılan yatırım, aslında geleceğe yapılan yatırımdır."

Basın açıklamasının ardından programa katılan dernek üyeleri ve vatandaşlar bisikletleriyle kentte tur attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın