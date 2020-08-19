Çankırı'da 65 yaş ve üzerine toplu organizasyonlarda kısıtlama
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Çankırı'da 65 yaş ve üzerine toplu organizasyonlarda kısıtlama

Çankırı'da 65 yaş ve üzerine toplu organizasyonlarda kısıtlama 65 yaş ve üzeri vatandaşlar belli kurallar çerçevesinde yakın akrabalarının davetlerine katılabilecek Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 1. ve 2.

19.08.2020 20:24 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:29

Çankırı'da 65 yaş ve üzerine toplu organizasyonlarda kısıtlama

65 yaş ve üzeri vatandaşlar belli kurallar çerçevesinde yakın akrabalarının davetlerine katılabilecek

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz:

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğünlere katılımı yasak"

ÇANKIRI - Çankırı'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla toplu organizasyonlara katılımı kısıtlandı. Söz konusu vatandaşlar sadece 1. ve 2. derece yakın akrabalarının etkinliklerine genel kurallara uyarak katılabilecek.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve beraberindekiler, kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetime katıldı. Vatandaşları ve esnafları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran Vali Ayaz, kurallara riayet edilmesi gerektiğini aktardı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi, mevlit, cenaze, gibi toplu etkinliklere katılımının kısıtlanmasına karar verdiklerini belirtti.

"Tedbirleri artırmamız gerekiyor"

Vali Ayaz açıklamada, "Dünden itibaren düğünleri 3 saat ile kısıtladık. Düğünlere katılıma kısıtlamalar getirdik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğünlere katılımı yasak. Tedbirleri artırmamız gerekmekte. Kurban Bayramı'ndan bu yana vaziyet iyi değil. Tedbirleri artırmamız lazım. İstediğimiz gibi de gitmiyor. Bu gün 82 ekip ile il genelinde denetimde olacağız. Yaptığımız her şey sadece vatandaş ve kamu sağlığının kurulması için. Başka bir amaç ve gayretimiz yok. Vefat sayısı artıyor. Kurban Bayramı'ndan sonra durum istediğimiz gibi gitmiyor. Vaka sayılarımızda artış var. Bunun önünü kesmemiz lazım. Tüm vatandaşlarımızdan azami gayret ve hassasiyet bekliyoruz. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edelim. Kalabalık ortamlardan sakınalım. 2020 istisnai bir yıl. Onun için bizim de bazı faaliyetlerimizde istisnalara gitmemiz gerekmekte. Bizlerin tek amacı vakayı önlemek" dedi.

"Vefat sayısında ciddi bir artış var"

Vali Ayaz açıklamanın devamında, "Ilgaz'a hasta taşımıyoruz. Çerkeş'i de kullanmaya başlayacağız. Hastanemizde bir sıkıntı yok. Durum şu anda bizim yönetebileceğimiz gibi. Ama bir artış var. İl genelinde hareketliliği azaltmak amacıyla Ilgaz'ı da devreye aldık. Çünkü oradaki hastanın gelip gitmesi de bir risk. Her türlü harekete önlemek için gayret gösteriyoruz. Hastanemizde yer sıkıntısı yok. Vakaların sayısında artış var. Durum istediğimiz gibi değil. Tedbirleri artırmamız gerekmekte. Geçen hafta 16 olan vefat sayısında da ciddi bir artış var" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama sonrasında Vali Abdullah Ayaz ve beraberindekilerle birlikte il genelinde denetim yapıldı.

Çankırı'da 65 yaş ve üzerine toplu organizasyonlarda kısıtlama

Kaynak: İHA

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