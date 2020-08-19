Çankırı'da 65 yaş ve üzerine toplu organizasyonlarda kısıtlama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çankırı'da 65 yaş ve üzerine toplu organizasyonlarda kısıtlama

Çankırı'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla toplu organizasyonlara katılımı kısıtlandı.

Çankırı'da 65 yaş ve üzerine toplu organizasyonlarda kısıtlama
19.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:16

Çankırı'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla toplu organizasyonlara katılımı kısıtlandı. Söz konusu vatandaşlar sadece 1. ve 2. derece yakın akrabalarının etkinliklerine genel kurallara uyarak katılabilecek.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve beraberindekiler, kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetime katıldı. Vatandaşları ve esnafları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran Vali Ayaz, kurallara riayet edilmesi gerektiğini aktardı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi, mevlit, cenaze, gibi toplu etkinliklere katılımının kısıtlanmasına karar verdiklerini belirtti.

"Tedbirleri artırmamız gerekiyor"

Vali Ayaz açıklamada, "Dünden itibaren düğünleri 3 saat ile kısıtladık. Düğünlere katılıma kısıtlamalar getirdik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğünlere katılımı yasak. Tedbirleri artırmamız gerekmekte. Kurban Bayramı'ndan bu yana vaziyet iyi değil. Tedbirleri artırmamız lazım. İstediğimiz gibi de gitmiyor. Bu gün 82 ekip ile il genelinde denetimde olacağız. Yaptığımız her şey sadece vatandaş ve kamu sağlığının kurulması için. Başka bir amaç ve gayretimiz yok. Vefat sayısı artıyor. Kurban Bayramı'ndan sonra durum istediğimiz gibi gitmiyor. Vaka sayılarımızda artış var. Bunun önünü kesmemiz lazım. Tüm vatandaşlarımızdan azami gayret ve hassasiyet bekliyoruz. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edelim. Kalabalık ortamlardan sakınalım. 2020 istisnai bir yıl. Onun için bizim de bazı faaliyetlerimizde istisnalara gitmemiz gerekmekte. Bizlerin tek amacı vakayı önlemek" dedi.

"Vefat sayısında ciddi bir artış var"

Vali Ayaz açıklamanın devamında, "Ilgaz'a hasta taşımıyoruz. Çerkeş'i de kullanmaya başlayacağız. Hastanemizde bir sıkıntı yok. Durum şu anda bizim yönetebileceğimiz gibi. Ama bir artış var. İl genelinde hareketliliği azaltmak amacıyla Ilgaz'ı da devreye aldık. Çünkü oradaki hastanın gelip gitmesi de bir risk. Her türlü harekete önlemek için gayret gösteriyoruz. Hastanemizde yer sıkıntısı yok. Vakaların sayısında artış var. Durum istediğimiz gibi değil. Tedbirleri artırmamız gerekmekte. Geçen hafta 16 olan vefat sayısında da ciddi bir artış var" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama sonrasında Vali Abdullah Ayaz ve beraberindekilerle birlikte il genelinde denetim yapıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı Güncel
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Türkiye'de 30 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
Türkiye'de 30 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek verdi
Papa'dan ülkesi Arjantin'de "dünyanın ilk trans mahallesi" projesine destek verdi
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hümeyra Ozan Güven Nihat Doğan Demet Akalın
Spor Arda Turan Metin Oktay Nihat Özdemir Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Sabah Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Çankırı'da 65 yaş ve üzerine toplu organizasyonlarda kısıtlama - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 14:17:37. #1.15#
title