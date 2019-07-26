Çankırı'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-İstanbul kara yolu Çerkeş ilçesi mevkisinde, yol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği anlaşılan 6 düzensiz göçmen tespit edildi. Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerin, İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresindeki işlemlerinin ardından Çankırı Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu otobüsün sürücüsü de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA