Çankırı'da 5 Bin Yıllık Mağaraya Ziyaretçi Akını

ÇANKIRI'da, Hititler döneminden kalan, yerin 150 metre altındaki 5 bin yıllık Tuz Mağarası'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Çankırı merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 5 bin yıllık Tuz Mağarası, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor. Yerin 150 metre altında, birçok galerinin yer aldığı mağaranın turizme kazandırılması için Çankırı Belediyesi tarafından çalışmaların devam ettiği belirtildi. Belediyede görevli heykeltıraş Sefer Oruç, Tuz Mağarası'nda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Vatandaşın mağarayı görme isteğinden dolayı geçici süreyle mağarayı ziyaret açtık. Vatandaşlarımızın ilgisini geri çevirmek istemedik" dedi. Oruç, mağara içinde sanatsal eserlerin de yer aldığını belirterek, "Mağara içinde heykellerin yanı sıra çeşitli hayvan fosilleri de bulunuyor. Bunlar vatandaşların daha çok ilgisini çekiyor" diye konuştu.

Mağarayı ziyaret edenlerden Vahid Melek, "Zonguldak'tan geliyorum. Tuz Mağarası'nı çok duydum ama daha önce gelmemiştim. Bayram tatilinde burayı ziyaret etmek istedim, çok beğendim" dedi. - Çankırı