Çankırı'da "5-11 Ekim Disleksi Farkındalık Haftası" semineri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çankırı'da "5-11 Ekim Disleksi Farkındalık Haftası" semineri

13.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:59
Çankırı'da

Çankırı'da "5-11Ekim Disleksi Farkındalık Haftası" kapsamında seminer düzenlendi.

Çankırı'da "5-11Ekim Disleksi Farkındalık Haftası" kapsamında seminer düzenlendi.

Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından online olarak düzenlenen seminerde, özel eğitim öğretmeni Ahmet Mükerrem Ünal katılımcıları bilgilendirdi.

İki bölüm halinde gerçekleştirilen ve okul öncesi ile ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen seminere öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Seminerin ilk bölümünde, özel öğrenme güçlüğü tanımı, özel öğrenme güçlüğünün kökeni, özel öğrenme güçlüğünün yaygınlığı, özel öğrenme güçlüğünün sınıflandırılması, disleksi, eşlik eden tanılar ve erken tanı gibi konulara değinilirken, seminerin ikinci bölümünde ise öğretmenlerden gelen sorular cevaplandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump İlham Aliyev Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Caner Erkin Mbaye Diagne Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Ateş Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankırı'da "5-11 Ekim Disleksi Farkındalık Haftası" semineri - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 18:00:00. #1.15#
title