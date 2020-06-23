Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:21
Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan alınan verilere göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 08.54'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak: İHA