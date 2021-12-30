Çankırı'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Çankırı'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Çankırı'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Araştırma Timi, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibey köyü mevkisinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı ve Dedeköy köyünde evden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 7 kişi suç unsurları ile yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

 Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Eren Kış-13 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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