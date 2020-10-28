Çankırı'da 29 Ekim kutlamaları
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Çankırı'da 29 Ekim kutlamaları

28.10.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:33
Çankırı'da 29 Ekim kutlamaları

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anıt alanına çelenk sunularak kutlamalara başlandı.

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anıt alanına çelenk sunularak kutlamalara başlandı.

29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü münasebetiyle Çankırı'da program düzenlendi. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediye Başkanlığı ve İl Garnizon Komutanlığı çelenkleri sonrasında Anıt Alanında saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Daha sonrasında Karatekin Parkı'nda açılan fotoğraf sergisi ziyaret edildi.

40 fotoğraf ve 2 haritanın yer aldığı sergiye Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı. - ÇANKIRI

Çankırı'da 29 Ekim kutlamaları
Çankırı'da 29 Ekim kutlamaları
Çankırı'da 29 Ekim kutlamaları
Çankırı'da 29 Ekim kutlamaları
Çankırı'da 29 Ekim kutlamaları
Çankırı'da 29 Ekim kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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