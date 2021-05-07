Çankırı'da 28 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu
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Çankırı'da 28 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu

Çankırı'da 28 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 28 bin 757 litre karışımlı akaryakıta el konuldu.

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 28 bin 757 litre karışımlı akaryakıta el konuldu.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince D-100 kara yolu üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Bu neticede ekipler seyir halinde iken tehlikeli madde taşımasını gerektiren güvenlik donanımları olmayan akaryakıt nakliye aracında incelemelerde bulundu. Yapılan detaylı kontrol ve aramada tank içerisinde motorin maddesi ile karıştırılmış katkılı akaryakıt olduğu ve saha kontrol cihazı ile yapılan marker ölçümlerinde geçersiz sonuç verdiği tespit edildi. Tankerde bulunan 28 bin 757 litre karışımlı akaryakıta el konuldu.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen E.D. isimli şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu gereğince adli işlem başlatıldı. Çekicinin dorsesine ise Kurşunlu Cumhuriyet Başsavcılığınca şerh konuldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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