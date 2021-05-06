Çankırı'da 28 bin 757 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Çankırı'da 28 bin 757 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Çankırı'da 28 bin 757 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 28 bin 757 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 28 bin 757 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kurşunlu ilçesi D-100 kara yolunda tehlikeli madde taşımaya uygun olmadığı değerlendirilen nakliye aracında arama yapıldı.

Aramada tankta motorinle karıştırılmış 28 bin 757 litre katkılı akaryakıt olduğu tespit edildi.

Ekiplerce E.D'ye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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