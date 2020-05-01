Çankırı'da 204 bin dekar tarım arazisi sulanacak

Çankırı ve ilçelerinde bu yıl 204 bin 170 dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 204 milyon 170 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Çankırı ve ilçelerinde bu yıl 204 bin 170 dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 204 milyon 170 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son yıllarda geliştirilen modern sulama projeleriyle tarımda artışlar sağlanıp üretim deseninin çeşitlendiği ve böylece çiftçilerin gelirlerinin yükseldiği belirtildi.

Çankırı'da en önemli sulama projelerinin başında Tımarlı Sulaması olduğu belirtilen açıklamada, "İş kapsamında 77 bin 50 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bu zamana kadar 13 bin 350 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 77 milyon 50 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Çankırı'daki bir diğer önemli projenin de Hamzalı Sulaması olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İş kapsamında 95 bin 551 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 95 milyon 551 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA