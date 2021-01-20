Çankırı'da 2020'de yapılan denetimlerde 8 akaryakıt istasyonunun vergi kaçırdığı belirlendi
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Çankırı'da 2020'de yapılan denetimlerde 8 akaryakıt istasyonunun vergi kaçırdığı belirlendi

20.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:22
Çankırı'da 2020'de yapılan denetimlerde 8 akaryakıt istasyonunun vergi kaçırdığı belirlendi

Çankırı'da 2020 yılında akaryakıt istasyonlarında yapılan denetimlerde 8 istasyonunun akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıklarının tespit edildiği bildirildi.

Çankırı'da 2020 yılında akaryakıt istasyonlarında yapılan denetimlerde 8 istasyonunun akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıklarının tespit edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılı içinde denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan denetimlerde 8 istasyonda toplamda 941 bin 754 litre motorinin dolum, alış ve satış verilerinin sisteme girilmediği, sistem ile mali hafıza raporlarının uyuşmadığı ve faturasız akaryakıt satışı yapılarak vergi kaybına neden olduğunun tespit edildiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt istasyonları ile ilgili Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari yaptırım uygulanmak üzere gerekli bilgi ve belgeler EPDK kurumuna gönderilmiştir. 2017-2019 yılları arasında ise Çankırı İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt istasyonlarında yapılan denetimlerde tanzim edilen tutanaklara, bilgi ve belgelere istinaden EPDK tarafından 14 istasyona toplam 4 milyon 871 bin 381 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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