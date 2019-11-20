20.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:39

Çankırı'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı

ÇANKIRI - Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya Çocuk Hakları gününde meclis olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Akabinde de devam ettireceğiz. Gelecek onların hak vermekten ziyade onlar için çabalıyoruz. Onların geleceği için bunların emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımız içinde bir proje ekibi oluşturacağız. Gelecekte nasıl bir Çankırı görmek istiyorlar onunla ilgili bir proje hazırlayacaklar." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA