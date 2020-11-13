Çankırı'da 19,5 kilogram sahte içki ele geçirildi
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Çankırı'da 19,5 kilogram sahte içki ele geçirildi

13.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:20
Çankırı'da 19,5 kilogram sahte içki ele geçirildi

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 19,5 kilogram sahte içki ele geçirildi.

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 19,5 kilogram sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uygunsuz ortamda üretilen 19,5 kilogram el yapımı içki ile içkilerin muhafaza ve satışında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Soruşturma kapsamında İ.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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