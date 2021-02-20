Çankırı'da kaçak tütün operasyonu: 190 kilogram ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çankırı'da kaçak tütün operasyonu: 190 kilogram ele geçirildi

20.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:45
Çankırı'da kaçak tütün operasyonu: 190 kilogram ele geçirildi

Çankırı'da KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 190 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Çankırı'da KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 190 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ile tütün mamulleri satışı yapıldığı iş yerlerine operasyonlar sürüyor. KOM polisi, kaçak tütün yapıldı tespit edilen 2 işyerine operasyon düzenledi.

Operasyonda; 143 kilogram kıyılmış açık tütün, 42 klio 218 gram nargile tütünü, 1'er kilogramlık 5 paket bandrolsüz tütün, 2 bin 600 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 12 bin adet kilitli şeffaf poşet, bin 370 adet mükerrer bandrol, 27 paket yaprak sigara kağıdı, 2 adet dijital terazi, 2 adet kompresör, 2 adet komprasörlerin ürettiği hava basıncı ile çalışan piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan makaron doldurma makinası ele geçirildi.

İşletme sahibi E.A., F.A., ve A.A. hakkında 5607 SKM kaçakçılıkla mücadele kanunu ve 4733 SK tütün, tütün mamülleri ve alkol piyasasının denetlenmesi kanununa muhalefetten adli ve idari tahkikat başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankırı'da kaçak tütün operasyonu: 190 kilogram ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 12:57:38. #1.16#
title