Çankırı'da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı
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Çankırı'da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı

12.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:36
Çankırı'da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı

Çankırı'da kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı.

Çankırı'da kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan cezaevi firarisi H.H.Y'nin Ankara'ya gittiği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlattı.

İl merkezinde firari hükümlünün bulunduğu araç durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.

Başkasına ait kimlik ibraz eden H.H.Y. gözaltına alındı.

Hırsızlıktan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.H.Y'ye başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan da işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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