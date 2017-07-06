Çankırı'da 18 Kaçak Yakalandı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 18 yabancı uyruklu yakalandı.



Ağrı'dan otobüsle Ankara'ya giden otobüsteki Afganistan uyruklu 18 kişi Ilgaz'da şoför tarafından dinlenme tesisinde bırakıldı.



İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yakaladıkları kişilerin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerek Ankara'ya gitmeye çalıştıklarını belirledi.



Gözaltına alınan yabancı uyruklular, İl Jandarma ekiplerince sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Çankırı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.