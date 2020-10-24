Çankırı'da 11. İstiklal Yolu Etkinliği gerçekleştirildi
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Çankırı'da 11. İstiklal Yolu Etkinliği gerçekleştirildi

24.10.2020 13:17 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:17
Çankırı'da 11. İstiklal Yolu Etkinliği gerçekleştirildi

Çankırı Valiliği tarafından organize edilen "11. İstiklal Yolu Etkinliği" dolayısıyla Ilgaz ilçesinde tören düzenlendi.

Çankırı Valiliği tarafından organize edilen "11. İstiklal Yolu Etkinliği" dolayısıyla Ilgaz ilçesinde tören düzenlendi.

Ilgaz Dağı Milli Parkı Derbent Şehitliği'ndeki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Abdullah Ayaz tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Vali Ayaz, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın, hem cephede hem de cephe gerisinde binlerce isimli ve isimsiz kahramanın ortaya koyduğu azim, kararlılık ve cesaretin sonucunda kazanıldığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden tüm şehit ve gazileri minnet ve şükranla anan Ayaz, "Bizlere düşen de hem istiklal yolunda hem de Kurtuluş Savaşı ve sonrasında ortaya konulmuş mücadeleyi, ruhu, cesareti, azmi ve kararlılığı, bizden sonraki nesillere hakkıyla anlatmak olacaktır. Maalesef bu yıl, salgın sebebiyle etkinliğimizi istediğimiz şekilde düzenleyemedik ama önümüzdeki yıllarda inşallah sağlıklı günlere ulaştığımızda İstiklal Yolu'na yakışır şekilde etkinliklerimizi düzenlemeyi, hatta daha ileri noktaya taşımayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programa AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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