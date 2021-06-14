Çankırı'da 100 bininci aşı uygulandı
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Çankırı'da 100 bininci aşı uygulandı

Çankırı'da 100 bininci aşı uygulandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da 100 bininci aşının uygulandığı bildirildi.

Çankırı'da 100 bininci aşının uygulandığı bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, aşı çalışmalarının kentte tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Yeni belirlenen meslek grupları ve yaş grupları aşılamasında tüm hastane, aile sağlığı merkezi ve mobil ekiplerle sürdürülen çalışma neticesinde bugün 100 bininci aşı uygulamasının Çankırı Devlet Hastanesinde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Aşılama çalışmalarının olumlu sonuçları vaka sayılarına yansıyarak hastaneye yatışlarda ciddi bir azalma görüldü. Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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